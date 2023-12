Tuchel lässt das Eintracht-Spiel nicht los

Bayern-Trainer Thomas Tuchel beschäftigt sich immer noch mit der 1:5-Niederlage vom Samstag bei Eintracht Frankfurt. In großen Teilen der Pressekonferenz vor dem Münchner Champions-League-Spiel am Dienstagabend bei Manchester United redete der Bayer-Coach abermals über die Fehler, die seine Spieler bei der überraschenden Niederlage in Frankfurt gemacht haben. So sprach Tuchel u.a. die "22 kritischen Ballverluste" im Spiel an. 22 sei eine "absurd hohe Zahl". Gegen Manchester erwarte der Trainer nun eine Widergutmachung von seiner Mannschaft.