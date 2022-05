Eintracht mit Remis gegen Gladbach

Europa-League-Finalist Eintracht Frankfurt hat das letzte Bundesliga-Heimspiel der Saison mit einem Remis beendet. Gegen die von Ex-Coach Adi Hütter trainierte Borussia aus Mönchengladbach stand es am Sonntag nach 90 Minuten 1:1 (0:1). Alassane Pléa hatte die Gäste bereits in der vierten Minute in Führung gebracht. In der zweiten Halbzeit sorgte Gonçalo Paciência für den Ausgleich (66.). Das letzte Liga-Saisonspiel bestreitet die Eintracht am Samstag (15.30 Uhr) in Mainz. Am 18. Mai steigt in Sevilla das Europacup-Finale gegen die Glasgow Rangers.