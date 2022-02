Wenig will in den Europacup

Eintracht-Sommerneuzugang Marcel Wenig kommt mit großen Zielen an den Main. "Abgesehen davon, dass wir uns mit der Eintracht in den drei Jahren möglichst fürs internationale Geschäft qualifizieren möchten, ist mein persönliches Ziel, mich bestmöglich zu präsentieren und anzubieten. Ich will mich in den Vordergrund und auch in die Stammmannschaft spielen. Mir wurde gesagt, dass ich Bestandteil der 1. Mannschaft sein werde", so Wenig im Interview mit der Bild. Darüber hinaus erklärte Wenig, an dem auch andere Vereine interessiert waren, auch seine Entscheidung für die Hessen. "Der Sport-Vorstand, Kaderplaner, Chefscout und Trainer haben mich mit ihrem Plan mehr überzeugt. Die Perspektive hier bei Eintracht hat mir am meisten imponiert. Die Stadt, der Klub, die Fans, auch die Tradition. Frankfurt ist ja auch ein großer Klub, da steckt schon einiges dahinter."