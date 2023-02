Buta von schneller Eingewöhnung überrascht

Die Knieverletzung ist abgehakt, die ersten Spiele für Eintracht Frankfurt absolviert – inklusive Torerfolgen und einer Vorlage: Als gefühlter Neuzugang hat Aurelio Buta die Frankfurter Eintracht auf Anhieb verstärken können. "Ich war selbst ein bisschen überrascht", sagte der 26-Jährige am Mittwoch über das Tempo, in dem er sich in der Frankfurter Mannschaft eingewöhnen konnte. "Ich habe mich schnell angepasst. Als ich verletzt war, habe ich in der Reha versucht, jeden Tag mein Bestes zu geben und an meiner Kondition zu arbeiten – um bereit zu sein", so Buta weiter.