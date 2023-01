Trapp trainiert wieder

Kevin Trapp könnte nach seiner erkältungsbedingten Pause unter der Woche beim Spiel in München wieder ins Tor der Eintracht zurückkehren. Am Donnerstag trainierte der Keeper teilweise wieder mit den Reservisten, berichtet die Bild-Zeitung. Trainer Oliver Glasner äußerte nach der Partie in Freibrug seine Hoffnung, dass die Nummer eins wieder schnell fit werde. Auch Sportvorstand Markus Krösche sagte, dass es bei Trapp "nichts Dramatisches" sei. In der Vorsaison hatte Trapp beim Auswärtsspiel in München eine überragende Partie abgeliefert.