Sofia wird erster Conference League-Gegner

Eintracht Frankfurt wird in den Play-Offs der Conference League auf Levski Sofia treffen. Die Bulgaren gewannen am Donnerstagabend ihr Qualifikationsrückspiel gegen Hapoel Beer-Sheva aus Israel mit 2:1 und sicherten sich so den Einzug in die nächste Runde. Diese wird bereits in der kommenden Woche starten. Das Play-Off-Hinspiel steigt am Donnerstag, den 24. August in Sofia. Eine Woche später (Donnerstag, 31. August) steht dann das Rückspiel im Frankfurter Waldstadion an. Sofia hat sich in den letzten Jahren zu der erfolgreichsten Mannschaft Bulgariens entwickelt und spielte 2006 sogar in der Champions League. Dennoch gilt die Eintracht als klarer Favorit.