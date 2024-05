Toppmöller hat CL im Hinterkopf

Eintracht Frankfurt kann mit einem Sieg am Samstag (15.30 Uhr) in Gladbach Platz sechs sichern und die Qualifikation für Europa eintüten. Sollte weder Freiburg (gegen Heidenheim) noch Hoffenheim in Darmstadt oder Augsburg gewinnen, wäre das große Ziel sogar ohne eigenes Zutun erreicht. "Wir stehen kurz vor der Ziellinie", sagte Trainer Dino Toppmöller am Freitag. Bei einem erfolgreichen Verlauf des Wochenendes richtet sich der Blick danach in Richtung Dortmund. Sollte der BVB die Champions League gewinnen, wäre die Eintracht für die Königsklasse qualifiziert. "Unser Fokus liegt aktuell auf dem, was wir in der Hand haben", so Toppmöller. "Wem wir dann am 1. Juni die Daumen drücken, ist aber auch klar."