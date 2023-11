Borré: "Das ist die Brutalität des Fußballgeschäfts"

Eintracht Frankfurts Europa-League-Held Rafael Borré hat in der Sport Bild über seinen Abschied von den Hessen im Sommer gesprochen. "Ich bin über Frankfurt nach Deutschland gekommen und habe mit dem Klub sehr schöne Erfolge erlebt Die Zuneigung, die ich für die Eintracht habe – und sie für mich – ist außergewöhnlich", so Borré. Bei den Hessen hat der Kolumbianer noch Vertrag bis 2025, wurde vor der Saison aber zu Werder Bremen verliehen. "Das ist die Brutalität des Fußballgeschäfts. Es war auch das erste Mal, dass ich das überhaupt in meiner Karriere erlebt habe, dass ich mich so schnell in einer derart anderen Situation wiedergefunden habe", so Borré. "Es war außergewöhnlich, dass es sich so schnell verändert hat: Ich war erst ein sehr wichtiger Spieler im Klub. Mir wurde 2022 gesagt, ich sei wichtig für die Mannschaft. Ich habe dann aber nicht die Rolle gespielt, die ich mir erhofft hatte", so Borré weiter.