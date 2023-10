Knauff mit Torvorlage bei U21

Ansgar Knauff hat seine ansteigende Form auch bei der U21 bestätigt. Der Frankfurter stand beim 3:2 (1:1)-Sieg der deutschen Mannschaft in Bulgarien in der EM-Qualifikation in der Startformation, wurde erst in der 72. Minute ausgewechselt. Den dritten Treffer von Youssoufa Moukoko bereitete Knauff vor, indem er vom zweiten Pfosten aus querlegte (69.). Dem Dortmunder gelang in der Partie ein Dreierpack (40., 49., 69.). Bulgarien hatte zwischenzeitlich mit 1:0 in Front gelegen (25.), in der Nachspielzeit noch einmal verkürzt (90.+2.). Knauff, der beim Auswärtsspiel in Bochum noch aus dem Eintracht-Kader gestrichen war, hatte bereits im Heimspiel gegen Heidenheim mit dem Treffer zum 2:0 auf sich aufmerksam gemacht.