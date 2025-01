Tuta nach Wadenproblemen wieder fit

Frankfurts Abwehrspieler Tuta ist nach seinen Wadenproblemen wieder komplett einsatzfähig und daher mit Blick auf das kommende Heimspiel gegen den SC Freiburg ein Kandidat für die erste Elf, das kündigte sein Trainer bei der Pressekonferenz am Montag an. Der Brasilianer kam am Samstag in der Partie beim FC St. Pauli bereits zu einem Kurzeinsatz. Am Dienstagabend (20.30 Uhr) sind für Tuta gegen die Breisgauer verschiedene Positionen denkbar: "Es ist auch eine Möglichkeit mit Tuta auf einer Sechser-Position", so Dino Toppmöller, dem bei der Zusammensetzung seiner Defensive nun wieder mehr Optionen bleiben.