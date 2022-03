Lieberknecht freut sich über Topspiel-Privileg

Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht hat sich vor dem Topspiel bei Werder Bremen am Samstag (20.30 Uhr) gewohnt demütig gezeigt. "Wir als Darmstadt 98 sehen es immer noch als Privileg an, so ein Topspiel bestreiten zu dürfen", sagte der Coach am Donnerstag auf der Pressekonferenz zum Spiel. "Wir freuen uns drauf." Beim Spitzenspiel an der Weser müssen die Südhessen auf den gelbgesperrten Innenverteidiger Patric Pfeiffer verzichten. Standardspezialist Tobias Kempe war zuletzt angeschlagen, trainierte am Donnerstag aber wieder voll mit.