Polizei zieht Bilanz nach Ausschreitungen

Die Frankfurter Polizei hat am Mittwoch ihre Bilanz nach dem Spiel der Eintracht gegen Neapel gezogen. Es sei gelungen, "die von vielen Seiten befürchteten großen Ausschreitungen zu verhindern", hieß es in einer Pressemitteilung . "Trotzdem kam es an anderer Stelle am Abend vor dem Spiel zu gewaltvollen Konfrontationen" wie den Attacken auf Italiener am Montagabend in Sachsenhausen. Gegen 15 Uhr am Dienstag nahm die Polizei elf Männer in Gewahrsam, die Gäste-Fans in einer Straßenbahn angreifen wollten. "Gegen 20:00 Uhr attackierten 50-100 Personen der Frankfurter Fanszene aus einer noch größeren Gruppe heraus unvermittelt italienische Minivans im Oberforsthauskreisel in Höhe der dortigen Tankstelle", so die Mitteilung. Frankfurter Gewalttäter warfen mit Steinen und Glasflaschen, italienische Risikofans stiegen demnach mit Eisenstangen und Baseballschlägern aus. Insgesamt seien am Dienstag 22 Frankfurter Fans und 13 Personen aus dem Umfeld der Gäste in Gewahrsam genommen worden.