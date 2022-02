Kohr hofft auf Verbleib in Mainz

Dominik Kohr will langfristig beim 1. FSV Mainz 05 bleiben. Der 28-Jährige, der bis zum Sommer von Eintracht Frankfurt an die Rheinhessen ausgeliehen ist, hofft auf eine Einigung der beiden Vereine und einen endgültigen Wechsel zum FSV. "Ich kann mir vorstellen, dass ich über den Sommer hinaus in Mainz bleibe. Aber Frankfurt sitzt am längeren Hebel", sagte Kohr in einer Presserunde am Mittwoch. Der Mittelfeldspieler war 2019 für 8,5 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zur Eintracht gewechselt, sein Vertrag am Main läuft noch bis 2024. "Wir werden sehen, wie es weitergeht."