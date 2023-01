Glasner freut sich auf Restrunde

Eintracht-Trainer Oliver Glasner geht voller Vorfreude in das erste Pflichtspiel des Jahres gegen Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr). "Wir hatten jetzt über zwei Monate kein Pflichtspiel und freuen uns, dass es endlich wieder losgeht. Wir wollen mit einem Heimsieg in das Jahr 2023 starten", kündigte der Österreicher an. Die Schalker werden da freilich was dagegen haben. "Das ist eine sehr physische Mannschaft, die schnell nach vorne spielt. Sie werden hoch attackieren und versuchen, uns unter Druck zu setzen", warnte Glasner vor dem Tabellenletzten. Bei 100 Prozent sieht der Coach seine Mannschaft noch nicht. "Mein Gefühl sagt mir, dass wir ein paar Spiele benötigen, um in die alte Verfassung zu kommen."