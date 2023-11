Griechischer Stürmer im Fokus der Eintracht?

In der Frankfurter Gerüchteküche taucht ein neuer Name auf: Eintracht Frankfurt soll seine Fühler nach Fotis Ioannidis von Panathinaikos Athen ausgestreckt haben. Das berichtet der kicker am Dienstag. Der 23-Jährige erzielte wettbewerbsübergreifend in dieser Spielzeit bisher acht Tore in 20 Pflichtspielen für Panathinaikos. Ioannidis, Sohn des früheren griechischen Verteidigers Vasilios Ioannidis, ist bis 2027 an die Athener gebunden. Auch der VfB Stuttgart soll Interesse am griechischen Nationalspieler haben.