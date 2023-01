Lilien fühlen sich "gut gewappnet"

Innenverteidiger Jannik Müller sieht den SV Darmstadt 98 gut gerüstet für die zweite Saisonhälfte der 2. Bundesliga. "Wir sind gut gewappnet für die Rückrunde, aber wo genau wir stehen, wird man leider erst in den nächsten Wochen sehen", sagte der 29-Jährige am Freitag in einer Medienrunde. Die Lilien empfangen am 28. Januar (13 Uhr) Jahn Regensburg. Es sei natürlich schade, dass sich mit Patric Pfeiffer, Klaus Gjasula und Aaron Seydel drei Spieler in der Vorbereitung verletzt haben. "Aber die Qualität in der Breite ist extrem hoch und wir konnten bisher jeden Ausfall immer gut kompensieren", ist Müller überzeugt.