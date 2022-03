Überwältigende Hilfsbereitschaft für die Ukraine

Die Fans von Darmstadt 98, die seit Tagen einen Hilfstransport für die Not leidenden Menschen in Ukraine organisieren, haben sich wegen der großen Hilfsbereitschaft überwältigt gezeigt. "Uns fehlen die Worte. Die große Anteilnahme mit dem Schicksal mit allen Mitmenschen in der Ukraine ist überdeutlich spürbar", hieß es in einer Erklärung. Die Fahrzeuge für den Transport Richtung Ukraine seien schon jetzt komplett voll. Deshalb wiesen die Organisatoren des Hilfstransports die Fans am Freitag vor dem Spiel gegen Heidenheim darauf hin, dass keine weitere Sachspenden mehr am Stadion benötigt würden. Der erste Transport werde bereits am Wochenende starten. Geldspenden, in diesem Fall für die Organisation Ärzte ohne Grenzen, würden aber weiterhin vor dem Spiel gesammelt.