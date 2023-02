HSV will Lilien weh tun

Der Hamburger SV geht selbstbewusst in das Spitzenspiel am Samstag (20.30 Uhr) am Böllenfalltor in Darmstadt. "Wir wollen dem Gegner weh tun und die drei Punkte mitnehmen", kündigte HSV-Trainer Tim Walter vor der Partie an. "Irgendwann kommt auch da das erste Mal, dass die Serie reißt." Die Lilien haben seit dem ersten Spieltag keine Begegnung in der 2. Bundesliga mehr verloren, gewinnen sie auch gegen den ersten Verfolger aus Hamburg, beträgt der Vorsprung auf Rang zwei bereits sieben Punkte. "Sie stehen zurecht da oben", lobte Walter, betonte aber auch: "Wenn wir das auf den Platz bringen, was wir können, können wir uns nur selbst schlagen."