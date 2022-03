Karten für Kiel im freien Verkauf

Das Stadion am Böllenfalltor könnte beim Heimspiel gegen Holstein Kiel am 2. April (13.30 Uhr) seit langer Zeit wieder gut besucht sein. Es ist das erste Spiel seit knapp zwei Jahren, bei dem die Lilien das Stadion voll auslasten dürfen. Trotz laufender Umbauarbeiten dürfen also bis 14.500 Fans ins Darmstädter Rund. Mitglieder konnten sich schon am Dienstag Karten besorgen, ab 12 Uhr an diesem Mittwoch beginnen die Südhessen mit dem freien Verkauf. Tickets können im Online-Shop der Lilien oder direkt an der Verkaufsstelle am Böllenfalltor (Mittwoch bis Freitag, 12 bis 18 Uhr) erworben werden.