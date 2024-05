Nachwuchsstürmer Futkeu wechselt nach Fürth

Noel Futkeu schließt sich in der kommenden Saison dem Zweitligisten Greuther Fürth an. Der Eintracht-Nachwuchsstürmer, der hauptsächlich in der Regionalliga-Mannschaft der Hessen zum Einsatz kam, war erst im vergangenen Sommer vom Oberligisten SW Essen nach Frankfurt gewechselt. In der vierten Liga erzielte er 16 Tore. Für die Profis kam er nur im DFB-Pokal in Saarbrücken zum Einsatz, sah da aber nach fünf Minuten die Rote Karte wegen einer Tätlichkeit. „Wir sind froh darüber, wie sich Noel in der vergangenen Saison in unserer U21 entwickelt hat. Wir sind sehr stolz, dass er seine Leidenschaft zum Beruf macht", sagte Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung.