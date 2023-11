Krösche-Lob für Toppmöller

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche hat Trainer Dino Toppmöller in einem Interview mit Sport1 in höchsten Tönen gelobt. "Ich kannte Dino deshalb schon vor unserer Zusammenarbeit in Leipzig. Mir hat schon in Luxemburg seine mutige Art, Fußball zu spielen, gefallen. Auch die Art, wie er mit jungen Spielern umgeht, hat mir imponier", so Krösche über den Coach, den er im Sommer als Glasner-Nachfolger engagierte. "In Leipzig konnte ich seine Arbeit aus nächster Nähe verfolgen. Deshalb war ich überzeugt davon, dass er der richtige Trainer für uns ist. Dino macht einen super Job mit seinem Trainerteam und hat einen guten Draht zur Mannschaft. Der Mut, junge Spieler auflaufen zu lassen, ist für unseren Weg extrem wichtig. Ich war damals überzeugt von ihm und freue mich über die Entwicklung", so Krösche weiter.