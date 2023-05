Eintracht zieht Kaufoption bei Ebimbe

Junior Dina Ebimbe bleibt Eintracht Frankfurt langfristig erhalten. Laut einer Mitteilung vom Dienstag haben die Hessen die vereinbarte Kaufoption gezogen, der neue Vertrag des 22 Jahre alten Franzosen läuft bis Sommer 2027. Ebimbe, der im vergangenen Sommer auf Leihbasis von Paris St. Germain zur Eintracht gewechselt war, kam in dieser Saison in 28 Pflichtspielen zum Einsatz. Sein Treffer zum 2:1-Sieg gegen den SC Freiburg sicherte den Hessen am letzten Bundesliga-Spieltag die Teilnahme an der Conference League. "Junior hat gezeigt, welch großes Potential in ihm steckt. Wir freuen uns, dass er bei der Eintracht bleibt", sagte Sportdirektor Timmo Hardung.