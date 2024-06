Cristiano Ronaldo kommt am 1.Juli nach Frankfurt.

Cristiano Ronaldo kommt am 1.Juli nach Frankfurt. Bild © Imago Images

Ronaldos Portugiesen spielen EM-Achtelfinale in Frankfurt

Nach dem Sieg über die Türkei ist Portugal der erste Platz in der Gruppe F nicht mehr zu nehmen. Bedeutet: Cristiano Ronaldo und Co. tragen ihr Achtelfinale in Frankfurt aus.

Portugal hat als drittes Team bei der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland das Achtelfinale erreicht. Die Mannschaft um den erneut torlosen Superstar Cristiano Ronaldo besiegte am Samstag in Dortmund die Türkei klar mit 3:0 (2:0) und steht damit vorzeitig als Sieger der Gruppe F fest.

Nach dem sportlich für Portugal bedeutungslosen dritten Vorrundenspiel gegen Georgien geht es am 1. Juli mit dem Achtelfinale in Frankfurt (21 Uhr) gegen einen Gruppendritten weiter.

Worauf sich die Fans von Ronaldo schon freuen, dürfte für den Sicherheitsdienst im Frankfurter Stadtwald zur Mammutaufgabe werden. Beim Sieg über die Türkei schafften es gleich fünf Flitzer auf den Dortmunder Rasen, die auf ein Selfie mit dem wohl bekanntesten Fußballer Europas hofften. Bei Ronaldo sorgte so viel Fan-Hysterie für ungläubiges Kopfschütteln.

Auch für die Türkei ist das Achtefinale noch drin

Anders als die Portugiesen müssen die Türken mit drei Zählern noch um den Einzug in die K.o.-Phase zittern. Ein Punkt im letzten Gruppenspiel gegen Tschechien reicht allerdings für Platz zwei und das sichere Weiterkommen. Auch die Unterstützung von rund 40.000 frenetischen Fans auf den Tribünen half ihnen am Samstag nicht.

Die Türkei spielte vor 61.047 Zuschauern zwar leidenschaftlich, vorne fehlten aber Kreativität und Effizienz. Hinten ließen die Türken jedes internationales Niveau vermissen. Bernardo Silva (21. Minute) sowie ein Eigentor von Samet Akaydin (28.) sorgten für die frühe Entscheidung zugunsten des Europameisters von 2016. Nach der Pause traf Bruno Fernandes (56.) nach Vorlage von Ronaldo.