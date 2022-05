Bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 werden insgesamt fünf Spiele in Frankfurt ausgetragen. Das gab der europäische Verband UEFA am Dienstag in Wien bekannt. Darunter ist in jedem Fall auch eine Partie der DFB-Elf.

Bei der WM 2006 spielten Ronaldinho und Zinedine Zidane in einem atemberaubenden Viertelfinale in Frankfurt, diesmal gibt es Besuch von der deutschen Fußball-Nationalmannschaft: Bei der Fußball-EM 2024 werden insgesamt fünf Spiele in Frankfurt ausgetragen. Das gab der europäische Verband UEFA am Dienstag in Wien bekannt. Demnach werden vier Gruppenspiele - darunter eine Partie von Gastgeber Deutschland - sowie ein Achtelfinale im Frankfurter Stadion stattfinden.

Frankfurt erhält zwei Spiele der Gruppe E (17. und 26. Juni 2024) sowie je ein Spiel der Gruppe C (20. Juni) und der Gruppe A (23. Juni, mit Deutschland) plus zusätzlich ein Achtelfinale am 1. Juli. Die EM findet vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 in zehn deutschen Städten statt. Ein Viertelfinale wie bei der WM 2006 gab es für Frankfurt diesmal nicht. Damals hatte das Viertelfinale Brasilien gegen Frankreich in Hessen stattgefunden.

Spielplan als Zeichen

Die Endrunde wird im Dezember 2023 in Hamburg ausgelost. Dann steht fest, welche Mannschaften in Frankfurt zu Gast sein und ihre Spiele bestreiten werden. Das Finale der EM 2024 wird im Berliner Olympiastadion steigen, das Eröffnungsspiel in München. Die beiden Halbfinalspiele werden in München (9. Juli) und Dortmund (10. Juli) ausgerichtet. Als Gastgeber der Viertelfinals wurden Hamburg und Stuttgart (beide 5. Juli) sowie Berlin und Düsseldorf (6. Juli) bestimmt.

Gastgeber sind aneben Frankfurt auch Gelsenkirchen, Köln und Leipzig. "Wir haben in Deutschland insgesamt herausragende Fußball-Arenen, die schon jetzt bereit sind für die EM 2024", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf. "Die Vorbereitungen in den Host Citys und auch in unseren Landesverbänden laufen. Mit dem Spielplan erhält das Turnier nun ein Gesicht. Das steigert noch einmal die Vorfreude. Es ist ein wichtiges Zeichen, dass der Spielplan erstmals auch vom Gedanken der Nachhaltigkeit entscheidend geprägt ist."

Auslosung in Frankfurt

Die Qualifikation wird im kommenden Oktober in Frankfurt ausgelost. "Mit der Veröffentlichung des Spielplans wird das Turnier greifbarer. Gemeinsam mit dem Reglement, das vom UEFA-Exekutivkomitee verabschiedet wurde, stehen zwei Säulen der Turnierorganisation", sagte UEFA-Direktor Martin Kallen. "Damit haben wir gemeinsam eine gute Grundlage geschaffen und können voller Vorfreude auf den 9. Oktober schauen, wenn in der Festhalle in Frankfurt am Main der Qualifying Draw stattfindet und die Teams erfahren, mit wem sie sich auf dem Weg nach Deutschland messen."

Der DFB hatte den Turnier-Zuschlag im September 2018 erhalten, Kontrahent bei der Entscheidung in Nyon war die Türkei. Bei der vergangenen, paneuropäischen Endrunde im Sommer 2021 hatte München drei Vorrundenspiele und ein Viertelfinale ausgerichtet. Die bayerische Landeshauptstadt ist zudem Gastgeber des Endspiels der Champions League 2025.