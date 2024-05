Ekitiké fühlt sich in Frankfurt "wie zuhause"

Eintracht-Stürmer Hugo Ekitiké fühlt sich nach eigener Aussage immer wohler in Frankfurt. "Ich spüre das Vertrauen, auch wenn es am Anfang schwieriger war", sagte der Angreifer am Mittwoch in einer Medienrunde. Er fühle sich schon "wie zuhause", erklärte der Franzose, der im Winter von Paris St. Germain zur Eintracht gewechselt war und aufgrund mangelnder Fitness lange brauchte, um ganz anzukommen. "Im Winter hatte ich lange nicht gespielt. Deshalb hat es etwas gedauert. Jetzt kann ich endlich frei spielen und bin in der Mannschaft angekommen", so Ekitiké.