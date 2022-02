Sow: "Müssen positiv bleiben"

Eintracht-Mittelfeldspieler Djibril Sow hat zugegeben, dass die Stimmung in der Mannschaft nach den beiden Niederlagen in der Bundesliga nicht so gut ist. "Die Leichtigkeit hat ein bisschen gefehlt in den letzten Wochen", sagte der Schweizer am Rande des Mittwochstrainings. Dagegen müsse man ankämpfen. "Wir müssen positiv bleiben." Was Sow Mut macht: Auch in der Hinrunde haben die Frankfurter erst relativ spät angefangen, Punkte zu sammeln. "Und dann lief alles wie von alleine." Sow ist fest überzeugt, dass bessere Zeiten bald schon wiederkommen. "Weil die Moral in der Mannschaft unglaublich ist."