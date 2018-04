Der Protest gegen die geplante Fusion der Hessenligisten Fulda und Lehnerz wächst. Besonders die Fans der Borussia sind unglücklich und trauern um ihren traditionsreichen Namen.

Dass es keine ganz geräuschlose Fusion werden würde, das hatten einige Verantwortliche der beiden Hessenliga-Vereine Borussia Fulda und TSV Lehnerz schon geahnt. Aber, dass es einen organisierten Protest gegen den Zusammenschluss zur SG Barockstadt Fulda-Lehnerz geben würde, das war nicht unbedingt abzusehen.

Besonders die aktive Fanszene der Borussen sieht sich bei den Planungen zum Fusions-Verein nicht mitgenommen. Beim Spiel am Mittwochabend gegen Waldgirmes kamen die Anhänger mit Grablichtern, einem Friedhofskreuz und einem selbst gebastelten Sarg zum Spiel und trugen ihren Verein symbolisch zu Grabe. Zeitgleich sammeln sie die Kritiker in einer Facebook-Gruppe ein. Dort heißt es in einer Erklärung der Initiatoren: "Der Vereinsname Borussia ist für uns als Fanszene unverhandelbar." Hinter diesem Namen verberge sich der große Teil der Fuldaer Fußball-Tradition.

Kritik an der Unbenennung

Mit der Fusion mit den bis dato ungeliebten, aber auch nicht unbedingt verhassten Stadtteil-Kickern aus Lehnerz habe man sich sogar abgefunden, heißt es weiter. "Es konnte ein Konsens gefunden werden, mit dem sogar Hardliner leben können", sagte einer der Initiatoren der Facebook-Gruppe dem hr-sport. Der "Bündelung von Kräften" in der Fußball-Region Osthessen stehe man nicht gänzlich abgeneigt gegenüber. "Aber nicht zu diesem Preis." Also nicht zum Preis der Umbenennung ohne den Namen Borussia. Inwiefern sich die Fusions-Verantwortlichen diesbezüglich aber noch auf Diskussionen einlassen, bleibt abzuwarten.

Ob die Kritiker mit dem Traditions-Argument die Trümpfe in ihrer Hand halten, darf zumindest skeptisch beäugt werden. Immerhin ist der TSV Lehnerz in den vergangenen Jahren der erfolgreichere Verein und steht auch in dieser Saison weit vor den Borussen auf dem zweiten Platz der Hessenliga-Tabelle, der zur Aufstiegsrunde in die Regionalliga berechtigt. Auch finanziell ist der TSV gut bestückt. Zwei gute Argumente, die Lehnerz bei der Namensgebung des Fusions-Vereines auf seinem Konto verbuchen kann.

Borussia-Fanszene mit Einfluss in Vereinspolitik

Die Borussia kann hingegen auf eine lange Tradition mit vielen Höhepunkten verweisen. Dazu gehören unter anderem das Finale um die westdeutsche Meisterschaft 1932 gegen Schalke 04 vor 45.000 Zuschauern. Spätere Bundesliga-Spieler wie Sebastian Kehl oder Altin Lala schnürten ihre Schuhe für die Borussen. Alles Dinge, die auch heute beim Fußball-Publikum in Fulda noch ziehen.

Nun mag man das Aufbegehren der Fuldaer Fanszene für einen Zwergen-Aufstand halten, trotzdem gilt sie als durchaus einflussreich in der Vereinspolitik der Borussia. Immerhin schmückt sich der Traditionsverein als einer der wenigen Hessenligisten mit einer zwar kleinen, aber gewachsenen aktiven Fanszene. Es gibt Fangruppen, die ihren Verein bei jedem Spiel unter anderem mit organisierten Fangesängen und Fahnen unterstützen.

Lehnerz-Mitglieder stimmen am Freitag ab

Durch die Fusion wollen Borussia Fulda und der TSV Lehnerz die sportlichen und wirtschaftlichen Kräfte der Region Osthessen bündeln, um dort "langfristig höherklassigen Fußball zu gewährleisten", so die Erklärung der Vereine. Dabei wird die Senioren-Fußball-Abteilung der Borussia keine eigene Hessenliga-Lizenz für die kommende Saison beantragen und zum TSV Lehnerz übersiedeln.

Die vereinten Fußball-Abteilungen beider Vereine sollen dann nach dem Willen der Verantwortlichen als SG Barockstadt Fulda-Lehnerz auflaufen. Zunächst müssen an diesem Freitag noch die Vereinsmitglieder des TSV über die Fusion abstimmen. Dabei soll es auch um das Wappen und die Farben des neuen Vereins gehen. Klar ist, dass der Fusions-Club im Fuldaer Stadion Johannisau mit seinen 18.000 Plätzen spielen soll.