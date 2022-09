Fan-Rede in Frankfurt an WM-Ausrichter Katar

Die Kritik an der WM in Katar bleibt weiterhin laut und deutlich. Das Video einer Rede von Fan-Vertreter Dario Minden vom Verein "Unsere Kurve e.V. Frankfurt" berührt nun besonders viele Menschen.

Die Weltmeisterschaft in Katar wirft ihre Schatten voraus, wenige Wochen vor Turnierbeginn ist die Kritik am Ausrichter so laut wie selten zuvor. Beim WM-Menschenrechtskongress auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Montag wurde das Ausmaß der Entrüstung komprimiert wie nie zuvor deutlich. Prominente Vertreter aus der Politik, von Gewerkschaften, unabhängigen Organisationen sowie Fangruppierungen kritisierten die Menschensrechtslage in Katar sowie den Umgang mit den Arbeitsmigranten im Land.

Eine Fan-Rede vom DFB-Kongress berührt derzeit auf Social Media besonders viele Menschen: Fan-Vertreter Dario Minden vom Verein "Unsere Kurve e.V. Frankfurt" war ans Mikrofon getreten und hatte in klaren Worten auf Englisch gesagt, worum es ihm und den Fans bei der umstrittenen Fußball-Weltmeisterschaft im Gastgeberland Katar geht. "Fußball ist für jeden da. Es spielt keine Rolle, ob du lesbisch oder schwul bist. Es ist für alle da, für die Jungen, für die Mädchen und alle dazwischen", betonte Minden.

"Gewöhnen Sie sich daran oder verschwinden Sie aus dem Fußball"

Die Weltmeisterschaft und das Gastgeberland stehen auch deshalb in der Kritik, weil in Katar Homosexualität verboten ist und es noch immer die Todesstrafe gibt. Als schwuler Mann bezog Minden deutlich Position. "Ich bin ein Mann und ich liebe Männer. Ich habe Sex mit anderen Männern. Das ist normal. Gewöhnen Sie sich daran oder verschwinden Sie aus dem Fußball."

Minden wandte sich damit an den katarischen Botschafter Abdulla Bin Mohammed bin Saud Al-Thani, der im Publikum saß. Und forderte: "Schaffen Sie die Todesstrafe ab. Schaffen Sie alle Strafen ab, die mit sexueller Identität zu tun haben."