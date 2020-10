Hessenliga-Spitzenreiter Fulda-Lehnerz und Hessen Dreieich liefern sich am Samstag (15 Uhr) ein Fernduell um die Tabellenführung.

Während die Osthessen den SV Neuhof empfangen, wartet auf den Zweitplatzierten eine Pflichtaufgabe: Dreieich reist zum Letzten Erlensee. Zwischen Hadamar und TG Friedberg kommt es zudem zum Verfolgerduell. Spannung verspricht auch das Gastspiel von Hanau am Sonntag (15 Uhr) in Steinbach. Der Drittplatzierte RW Walldorf tritt zeitgleich in Zeilsheim an. Außerdem spielen: Waldgirmes gegen Dietkirchen, Griesheim gegen Bad Vilbel, Flieden gegen Hünfeld, Eddersheim gegen Ginsheim und Fernwald gegen Baunatal.