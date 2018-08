Vor 20 Jahren wurde der 1. FFC Frankfurt gegründet und seitdem schreibt der Verein Frauenfußball-Geschichte. Insgesamt 20 Titel sind beeindruckend. Eine Bilanz von Martina Knief, die den Club seit der Gründung begleitet.

20 Jahre 1. FFC Frankfurt. In den vergangenen Tagen habe ich mir oft überlegt, welches der schönste Titel gewesen ist. Dabei war es kein Titel, der mir eingefallen ist, sondern eine Europapokalreise. Die erste in der Geschichte des Vereins. Es war im März 2002. Alle Journalisten, die den Club von Anfang an begleitet haben, waren mit dabei.

Dänemark, genauer Odense BK, war unser Ziel im Viertelfinale des UEFA-Cups. Es war kalt und windig - und erfolgreich. Das 3:0 war der Grundstein für den späteren Erfolg im UEFA-Cup, der 2002 erstmals ausgespielt wurde.

Europapokalsiege

Das Finale am 23. Mai 2002 war historisch. Es war das erste Endspiel im UEFA-Pokal der Frauen und gleichzeitig das letzte Spiel im Frankfurter Waldstadion. Über 12.000 Zuschauer waren dabei, wieder war es kalt und regnerisch. 2:0 gewann der FFC gegen Umea IK. Steffi Jones und Birgit Prinz gingen als die letzten Torschützen in die Geschichte des Frankfurter Waldstadions ein.

2006 gegen Turbine Potsdam, 2008 gegen Umea IK und 2015 gegen Paris St. Germain in Berlin holte der FFC ebenfalls den Europapokal. Mit vier Titeln ist der 1. FFC Frankfurt international noch immer die erfolgreichste deutsche Mannschaft.

Rekordpokalsieger

Den ersten Pokalsieg holte sich der 1. FFC am 12. Juni 1999 gegen Duisburg. Der Frauenfußball war damals noch das "Anhängsel" des Männerfußballs und die Pokalendspiele wurden vor dem Männerfinale im Berliner Olympiastadion ausgetragen. Nia Künzer, gerade 19 Jahre alt, aber im Starensemble des FFC bereits Spielführerin, erzielte das Tor des Tages, per Kopf natürlich.

Martina Knief verfolgt den FFC seit 20 Jahren. Bild © hr

Acht weitere Pokaltriumphe folgten, der bis dato letzte 2014. Damals schon in Köln, wo das Pokalfinale der Frauen seit 2010 eigenständig ausgetragen wird. Neun Erfolge im DFB-Pokal, so viele hat keine andere deutsche Frauenfußballmannschaft erreicht.

Deutsche Meisterschaften

Kaum gegründet, schon Doublesieger. Am 1. Januar 1999 übernahm der neugegründete 1. FFC Frankfurt die Bundesligalizenz der SG Praunheim und wurde direkt Deutscher Meister. Es war der Start in eine Erfolgsgeschichte - sieben Mal gewann der FFC insgesamt den Titel - speziell für die FFC-Ideengeber Siegfried Dietrich und Monika Staab.

Bei einem Tennismatch soll Staab den bis heute aktiven Frankfurter Manager zum Projekt FFC überredet haben. Ohne die beiden Macher wären die Erfolge des Clubs, ja der ganze FFC an sich, nicht denkbar.

Birgit Prinz, Nia Künzer und Co.

Es war eine Freude, die ganz großen Spielerinnen im deutschen Frauenfußball beim 1. FFC Frankfurt spielen zu sehen. Eine Aufzählung verbietet sich an dieser Stelle, weil ich dann eine entscheidende Fußballerin wohl vergessen würde. Aber Nia Künzer und Birgit Prinz stehen für den Aufschwung des FFC, gehörten als ganz junge Fußballerinnen zur Mannschaft der "Ersten Stunde" in Frankfurt. Prinz, deren ganze Karriere ich begleitet habe, wird für mich auf ewig die beste Fußballerin der Welt bleiben.

Gegenwart und Zukunft

Die letzte Deutsche Meisterschaft feierte der 1. FFC Frankfurt 2008. Wolfsburg, Potsdam und Bayern München haben seitdem die Titel gewonnen. Der 1. FFC Frankfurt hat es nicht mehr geschafft, an die Erfolge der Vergangenheit anzuknüpfen - trotz guter Mannschaften in den vergangenen zehn Jahren. Sogar aufstrebende Vereine wie der SC Freiburg und die SGS Essen haben sich vor den FFC geschoben.

Rang sechs in der vergangenen Saison war der Tiefpunkt – aber für mich auch der Wendepunkt. Denn das Team der Saison 2018/2019 verspricht einiges. Junge Talente, die sich stark entwickelt haben, wie Tanja Pawollek und Sophia Kleinherne, die unlängst mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold und Silber ausgezeichnet wurden, und talentierte Neuzugänge sind ein Versprechen für die Zukunft. Laura Freigang spielte zuletzt zwei Jahre mit einem Sportstipendium an einer Universität in den USA. Shekiera Martinez war die erfolgreichste Stürmerin der U17-Europameisterschaft in diesem Jahr. Der 1. FFC Frankfurt ist mittlerweile wieder gut aufgestellt für die Zukunft und die nächsten Titel. Vielleicht auch mal wieder für eine Reise im Europapokal.