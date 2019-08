Der 1. FFC Frankfurt ist mit einem Heimerfolg in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Gegen Turbine Potsdam gewannen die Hessinnen in einer munteren Partie am Ende knapp.

Start nach Maß für den 1. FFC Frankfurt: Das Team von Trainer Niko Arnautis gewann am Freitagabend zum Saison-Auftakt vor heimischer Kulisse gegen Turbine Potsdam mit 3:2 (2:1). Zweimal konnte der Gast aus Brandenburg die Frankfurter Führung ausgleichen, am Ende hatten die Frankfurterinnen aber das bessere Ende für sich.

Die Partie im Stadion am Brentanobad ging direkt munter los. Nach nur sechs Minuten fällte die Potsdamer Verteidigerin Johanna Elsig die Frankfurter Stürmerin Laura Feiersinger. Konsequenz: Elfmeter. Feiersinger selbst schnappte sich die Kugel und verwandelte sicher zur 1:0-Führung. Die Gäste aus Brandenburg schlugen aber kurz danach zurück. Lara Prosnikar umkurvte Bryane Haeberlin im Frankfurter Tor und schob zum Ausgleich ein (14.).

Martinez erzielt den Siegtreffer

Allein: Auch dabei blieb es nicht lange. Nur drei Minuten später traf Laura Freigang per Kopf nach einem schönen Freistoß von Tanja Pawollek zur erneuten Führung des FFC. Bis zur Halbzeit blieb es eine muntere Partie, im Netz zappelte der Ball aber erst wieder in der zweiten Halbzeit. Prosnikar traf per Kopf zum 2:2 (50.). Lange verflachte die Partie danach, bis Shekiera Martinez in der 81. Minute den 3:2-Siegtreffer für die Hessinnen erzielte.