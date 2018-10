Der 1. FFC Frankfurt kommt langsam in Fahrt. Gegen Essen durften die Hessinnen am Sonntag aber nur drei Minuten lang von einem Heimsieg träumen. Manager Siegfried Dietrich ist dennoch zufrieden.

Frauenfußball-Bundesligist 1. FFC Frankfurt hat die Probleme vom Saisonbeginn offenbar hinter sich gelassen. Nach dem ersten Sieg am vergangenen Spieltag trotzte die Elf von Trainer Niko Arnautis dem Top-Team SG Essen-Schönebeck ein Unentschieden ab. Die Partie am Sonntag endete 1:1 (1:1).

Laura Freigang hatte den 1. FFC in der 31. Spielminute in Führung gebracht. Doch die Freude über das 1:0 währte nur kurz. Gerade einmal drei Minuten später glich Lea Schüller aus. Für die Frankfurterinnen war es im fünften Spiel das erste Remis und der vierte Punkt. Am Mittwoch (19 Uhr) gastieren sie beim FC Bayern München.

"Auf dem richtigen Weg"

"Der Auftrieb kommt genau zur richtigen Zeit", zeigte sich Manager Siegfried Dietrich nach dem Abpfiff zufrieden. "Man sieht, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Essen zählt momentan als Mannschaft der Stunde, aber es war ein Spiel auf Augenhöhe. Wir haben gegen eine sehr starke Mannschaft einen Punkt geholt."

Weitere Informationen 1. FFC Frankfurt - SGS Essen 1:1 (1:1) Frankfurt: Heaberlin - Kleinherne, Prießen, Störzel, Hechler - Groenen, Pawollek - Feiersinger, Freigang (61. Widmer), Aschauer - Reuteler (81. Martinez)



Essen: Sindermann - Wu (77. Freutel), Feldkamp, Wilde, Dallmann (90. Nesse), Ioannidou, Klasen, Oberdorf, Schüller, Hegering, Knaak



Tore: 1:0 Freigang (31.), 1:1 Schüller (34.)

Gelbe Karten: Hechler, Feiersinger - Wu, Dallmann, Oberdorf



Schiedsrichterin: Wildfeuer (Ruhmannsfelden)

Zuschauer: 1.307 Ende der weiteren Informationen

