An die letzte Auswärtsfahrt der Vereinshistorie wird man beim 1. FFC Frankfurt keine guten Erinnerungen behalten. Bei der TSG Hoffenheim setzte es am Sonntag eine deutliche Niederlage.

Frauenfußball-Bundesligist 1. FFC Frankfurt hat das letzte Auswärtsspiel seiner Vereinsgeschichte deutlich verloren. Vor der Fusion mit der Eintracht in diesem Sommer unterlag der FFC am Sonntag bei der TSG 1899 Hoffenheim mit 0:4 (0:2). Ihr letztes Heimspiel bestreiten die Frankfurterinnen am 28. Juni (14 Uhr) gegen Freiburg.

Bei der TSG konnte der hessische Club über 90 Minuten kaum mithalten. Isabella Hartig (13. Spielminute) und Nicole Billa (28.) per Foulelfmeter trafen bereits vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Hoffenheim durch die Treffer von Tabea Waßmuth (50.) und Paulina Krumbiegel (70.).

Weitere Informationen TSG Hoffenheim - 1. FFC Frankfurt 4:0 (2:0) Hoffenheim: Leitzig - Specht, Lattwein, (67. Hagel), Rall, Naschenweng (45. Krumbiegel), Hartig (75. Harsch), Billa (67. Beuschlein), Pankratz, Wienroither, Waßmuth (75. Bürger), Dongus



Frankfurt: Bösl - Freigang, Kleinherne, Reuteler, Mauron (71.Gidion), Hechler (71. Emmerling), Aschauer, Panfil (60. Weilharter), Feiersinger (60.Martinez), Dunst, Pawollek



Tore: 1:0 Hartig (13.), 2:0 Billa (28./FE), 3:0 Waßmuth (50.), 4:0 Krumbiegel (70.)

Gelbe Karten: Harsch / Panfil



Schiedsrichterin: Biehl (Niederhambach)

Zuschauer: keine Ende der weiteren Informationen

Sendung: heimspiel! Bundesliga, 21.06.20, 22.05 Uhr