Es bleibt dabei: Gegen den FC Bayern München gibt es für die Fußballerinnen des 1. FFC Frankfurt nichts zu holen. Im Bundesliga-Heimspiel setzte es die dritte Niederlage in dieser Saison.

Der 1. FFC Frankfurt hat sein Heimspiel gegen den FC Bayern mit 0:3 (0:0) verloren. Für die Mannschaft von Trainer Niko Arnautis bleibt damit alles beim Alten: Bereits im Bundesliga-Hinspiel und zuletzt im DFB-Pokal hatten die Hessinnen jeweils den Kürzeren gegen München gezogen. Während der FFC als Tabellensiebter im Niemandsland der Tabelle bleibt, zieht Bayern nach Punkten mit Spitzenreiter Wolfsburg gleich.

Am Sonntag sah es zunächst danach aus, als könnten die Frankfurterinnen ihre Bilanz aufbessern. Die Gastgeberinnen begannen engagiert und ließen ihrem Gegner kaum Platz zum Kombinieren. Tanja Pawollek vergab nach dem schönsten Angriff der ersten Hälfte die Großchance zur Führung für den FFC (15. Minute).

Doppelschlag nach der Pause

Das sollte sich nach dem Seitenwechsel ändern. Ein Doppelschlag der Gäste durch Jill Roord (48.) und Fridolina Rolfö (50.) brachte Frankfurt auf die Verliererstraße. Sydney Lohmann besiegelte die letztlich verdiente Niederlage mit ihrem Treffer in der 74. Minute.

Arnautis erklärte nach der Partie enttäuscht: "Wir haben in der ersten Halbzeit ein riesiges Spiel gemacht, waren in meinen Augen die klar bessere Mannschaft und müssen eigentlich auch in Führung gehen. Ich ärgere mich maßlos, denn heute war in jedem Fall etwas drin."

Weitere Informationen 1. FFC FRANKFURT - FC BAYERN MÜNCHEN 0:3 (0:0) Tore: 0:1 Roord (48.), 0:2 Rolfö (50.), 0:3 Lohmann (74.)



Frankfurt: Bösl - Hechler, Prießen, Störzel (85. Matheis), Kleinherne - Widmer, Pawollek - Feiersinger, Freigang, Aschauer (85. Schulze-Solano) - Reuteler (77.Martinez)



München: Zinsberger - Lewandowski, Wenninger, Laudehr (46.Hendrich), Maier - Lohmann, Demann, Rolfö (60.Islacker), Beerensteyn (75.Magull), Damnjanovic, Roord



Gelbe Karten: Kleinherne, Feiersinger, Aschauer - Laudehr, Damnjanovic, Roord



Schiedsrichterin: Kunkel Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 24.3.2019, 19.30 Uhr