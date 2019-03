Da bahnt sich Ärger an: FFC-Torhüterin Haeberlin sieht Rot.

Da bahnt sich Ärger an: FFC-Torhüterin Haeberlin sieht Rot. Bild © Imago

FFC-Drama in Essen – drei Tore in Unterzahl reichen nicht

Zwei Elfmeter, ein Platzverweis, sieben Tore: Das Gastspiel des 1. FFC Frankfurt in Essen entwickelt sich zu einem echten Thriller. Das Happy End bleibt allerdings aus.

Auf das Aus im Viertelfinale des DFB-Pokals folgt für den 1. FFC Frankfurt auch in der Frauenfußball-Bundesliga eine Enttäuschung. Die Mannschaft von Trainer Niko Arnautis verlor am Samstag mit 3:4 (0:2) beim SGS Essen und bleibt damit in der Tabelle auf Platz sechs.

Nach zwei schnellen Gegentoren durch Turid Knaak (9. Minute) und Ramona Petzelberger (30.) sowie einer Roten Karte für FFC-Torhüterin Bryane Haeberlin (42./Notbremse) schien die Partie zur Halbzeit entschieden. Nach dem Seitenwechsel drehten die Hessinnen aber noch einmal auf und erzielten insgesamt drei Treffer. Da allerdings auch Essen noch zweimal traf, wurden die FFC-Frauen für ihre Leistung letztlich nicht belohnt.

Weitere Informationen SGS Essen - 1.FFC Frankfurt 4:3 (2:0) Essen: Klostermann - Klasen, Ostermeier, Hegering, Brüggemann - Petzelberger (89. Dahlmann), Schüller,Wilde (65. Freutel), Wu - Knaak (80. Oberdorf), Anyomi

Frankfurt: Heaberlin - Hechler (52. Widmer), Prießen, Störzel, Kleinherne - Gidion (42. Bösl), Pawollek- Feiersinger, Freigang (85. Martinez), Aschauer - Reuteler



Tore: 1:0 Knaak (9.), 2:0 Petzelberger (32.), 3:0 Knaak (48.), 3:1 Reuteler (77.), 3:2 Prießen (82./FE), 4:2 Anyomi (84./FE), 4:3 Martinez (90.)

Gelbe Karten: - / Prießen, Gidion Rot: Haeberlin (42.)



Schiedsrichterin: Derlin (Bad Scwartau)

Zuschauer: 1.060 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am Samstag, 16.03.19, 17.15 Uhr