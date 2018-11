Laura Freigang zeigte sich in Freiburg in Torlaune.

Der 1. FFC Frankfurt findet in der Frauenfußball-Bundesliga in die Spur. In einem verrückten Spiel beim SC Freiburg feierten die Hessinnen den zweiten Sieg in Serie. Den größten Anteil daran hatte Torjägerin Laura Freigang.

Der 1. FFC Frankfurt hat dank des zweiten Erfolgs in Serie den Anschluss ans Tabellenmittelfeld der Frauenfußball-Bundesliga hergestellt. Die Mannschaft von Trainer Niko Arnautis gewann am Sonntag ein spektakuläres Spiel beim SC Freiburg mit 4:3. Verlassen konnten sich die Hessinnen vor allem auf ihre Torjägerin Laura Freigang: Die 20-Jährige steuerte drei Treffer zum Sieg bei (23., 62., 71.).

Frankfurt lag zur Pause mit 1:2 hinten, drehte dann aber angeführt von Freigang auf. Als alles auf einen 3:2-Erfolg des FFC hindeutete, erzielte Giulia Gwinn in der 81. Minute erneut den Ausgleich für Freiburg. Der Schlusspunkte gehörte jedoch den Gästen: Jackie Groenen traf in der 88. Minute zum vielumjubelten Sieg.

FFC-Manager Siggi Dietrich berichtete von einem "Wellenbad der Gefühle", das die Mannschaft in den 90 Minuten durchlebt habe. Er lobte die "ganz großartige Moral" und "enorme Effektivität", dabei habe der FFC aber auch das nötige Glück gehabt: "Freiburg hätte in der ersten Hälfte gut und gern höher führen können."

Weitere Informationen SC Freiburg - 1. FFC Frankfurt 3:4 (2:1) Freiburg: Frohms - Schöne, Knaak, Lahr (64.Karl) - Minge, Wieder (64. Hegenauer), Naomoto (82. Kirchberger), van Lunteren - Gwinn, Bühl, Starke



Frankfurt: Heaberlin - Kleinherne, Störzel, Prießen, Hechler - Pawollek, Groenen (90. Martinez) - Feiersinger, Freigang (89. Sandvej), Aschauer - Reuteler (79. Widmer)



Tore: 0:1 Freigang (23.), 1:1 Starke (40.), 2:1 Starke (42.), 2:2 Freigang (62.), 2:3 Freigang (71.), 3:3 Gwinn (81.), 3:4 Groenen (88.)



Gelbe Karten: -/-



Schiedsrichterin: Schweinefuß (Quedlinburg)

Zuschauer: 1.231 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, 4.11.2018, 16 Uhr