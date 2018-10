Der 1. FFC Frankfurt hat die Englische Woche in der Frauen-Bundesliga erfolgreich beendet. Im Kellerduell gegen Bremen behielten die Hessinnen knapp die Oberhand.

Aufatmen beim 1. FFC Frankfurt und seinem Anhang: Zum Abschluss der Englischen Woche in der Frauen-Bundesliga feierten die Hessinnen ihren zweiten Saisonsieg. Im Duell mit dem Tabellenvorletzten Werder Bremen setzte sich der FFC am Sonntag knapp mit 2:1 durch und verhinderte damit den drohenden Absturz auf einen Abstiegsrang.

"Das war ein verdienter Sieg, auch wenn wir uns das Leben zwischenzeitlich selbst schwer gemacht haben. Das war ein dreckiger Sieg", sagte ein erleichterter FFC-Manager Siggi Dietrich nach dem Abpfiff dem hr.

Latte rettet, Freigang mit Köpfchen

Laura Feiersinger hatte Frankfurt nach 35 Minuten per Abstauer in Führung gebracht. Nach dem Ausgleich durch Katharina Schiechtl (52.) musste der FFC wieder um den dringend benötigten Heimerfolg zittern. Zumal Bremen in der 73. Minute Pech bei einem Lattenschuss hatte. Kurz danach ließ Laura Freigang (76.) jedoch den FFC-Anhang jubeln, als sie per Kopfball das entscheidende 2:1 markierte.

Weitere Informationen 1. FFC FRANKFURT - WERDER BREMEN 2:1 (1:0) Frankfurt: Heaberlin - Kleinherne, Störzel, Prießen, Hechler - Pawollek, Groenen (90. Gidion), - Feiersinger, Freigang (89. Widmer), Aschauer - Reuteler (62. Martinez)



Bremen: Borbe - Schiechtl, Hausicke, Wensing, Toth - Avant (80. Goddard), Horvat, Scholz, König (68. Clausen) - Wichmann (76. Steuerwald), Volkmer



Tore: 1:0 Feiersinger (35.) 1:1 Schiechtl (52.) 2:1 Freigang (76.)

Gelbe Karten: - / Horvat, König



Schiedsrichterin: Diekmann (Essen)

Zuschauer: 1.030 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-heimspiel! 28.10.2018, 22.05 Uhr