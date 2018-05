Die Bundesliga-Fußballerinnen des 1. FFC Frankfurter bieten Tabellenführer VfL Wolfsburg lange Paroli und zeigen eine gute Leistung. Da die Wölfe aber immer im richtigen Moment zuschlagen, setzt es eine Heimpleite.

Der 1. FFC Frankfurt hat am Sonntag eine Heimniederlage in der Frauenfußball-Bundesliga kassiert. Die Mannschaft von Trainer Niko Arnautis verlor im heimischen Stadion am Brentanobad mit 0:2 (0:1) gegen Spitzenreiter VfL Wolfsburg und bleibt damit als Sechster weiter im Mittelfeld der Tabelle.

"Wir haben heute ein sehr gutes Spiel gegen eine Weltklasse-Mannschaft gezeigt", freute sich FFC-Manager Siggi Dietrich im Gespräch mit dem hr-sport über die Leistung des jungen Teams. "Das war leidenschaftlich von der ersten bis zur letzten Minute. Hut ab."

Dickenmann bricht den Bann

Die Gastgeberinnen hielten zunächst eine halbe Stunde gut mit, dann brach aber Lara Dickenmann den Bann und schoss die Wölfe in Führung (32.). Nach dem Seitenwechsel gab der FFC noch einmal Gas, Pernille Harder (56.) erstickte aber alle Hoffnungen im Keim (56.). "Dann wäre durchaus noch der Anschlusstreffer drin gewesen", so Dietrich. "Aber auch so waren die Zuschauer am Ende begeistert."

Weitere Informationen 1.FFC Frankfurt - VfL Wolfsburg 0:2 (0:1) Frankfurt: Heaberlin - Sandvej, Prießen, Kleinherne, Hechler (75. Emmerling) - Pawollek, Schmidt (27. Munk) - Hendrich, Groenen, Gidion (59. Matuschewski) - Yokoyama

Wolfsburg: Schult - Fischer, Wedemeyer, Neto (78. McLeod) - Gunnarsdottir (46. Maritz), Blässe, Harder, Dickenmann, Hansen, Goeßling - Pajor (60. Jakabfi)



Tore: 0:1 Dickenmann (32.), 0:2 Harder (56.)

Gelbe Karten: -/-



Schiedsrichterin: Wozniak (Herne) Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! Bundesliga, 06.05.18, 21.45 Uhr