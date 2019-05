Der 1. FFC Frankfurt wird seiner Favoritenrolle gerecht und feiert einen letztlich ungefährdeten Heimsieg gegen Leverkusen. Trotz Überlegenheit müssen die Hessinnen zweimal zittern.

Der 1. FFC Frankfurt ist am Sonntag mit gutem Beispiel vorangegangen und hat der Eintracht gezeigt, wie man Bayer Leverkusen schlägt. Die Mannschaft von Trainer Niko Arnautis setzte sich im Stadion am Brentanobad verdient mit 4:2 (2:1) durch und festigte damit in der Tabelle der Frauenfußball-Bundesliga Platz sechs.

Die Tore für die Hessinnen erzielten Laura Freigang (18. Minute), Tanja Pawollek (42.), Laura Feiersinger (53.) und Laura Störzel (76.), Ivana Rudelic (23.) und Henrietta Csiszar (75.) brachten die Gäste zweimal zurück ins Spiel und sorgten für Spannung. Am letzten Spieltag in der kommenden Woche tritt der FFC in Duisburg an, für den Vorletzten aus Leverkusen geht es gegen Essen um die letzte Chance auf den Klassenerhalt.

