Terminplan veröffentlicht Frauen-Bundesliga startet am 4. September in die neue Saison

Die Frauenfußball-Bundesliga startet am 4. September in die neue Saison, wie der DFB am Montag mitteilte.

Am 26. und 27. September wird demnach die erste Runde im DFB-Pokal ausgetragen. Der DFB verwies darauf, dass die Termine unter dem Vorbehalt stehen, dass die behördlichen Verfügungslagen vor Ort den Spielbetrieb ermöglichen.

Der letzte Spieltag im Oberhaus ist für den 13. Juni 2021 vorgesehen, das Pokalfinale in Köln für den 29. Mai. Der 1. FFC Frankfurt wird nach der Fusion im Sommer erstmals unter dem Dach und mit dem Namen von Eintracht Frankfurt antreten.