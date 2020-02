Noch ist der 1.FFC Frankfurt im Jahr 2020 ungeschlagen.

Die Hessinnen werden alles daran setzen, dass diese Aussage nach dem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln am Sonntag (14 Uhr) weiterhin Gültigkeit besitzt. Die Mannschaft von Trainer Niko Arnautis geht zumindest als Favorit in das Spiel. "Die Kölnerinnen stehen momentan bei einem Spiel weniger zwar auf einem Abstiegsplatz, werden aber mit ihrem neuen Trainer Sascha Glass die Auftaktniederlage gründlich analysiert haben und am Sonntag gegen uns alles in die Waagschale werfen", warnte Gleim vor dem Tabellenvorletzten.