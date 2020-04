Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat auf die Auswirkungen der Coronakrise reagiert und umfangreiche Anpassungen der laufenden Zulassungsverfahren für die kommende Saison der 3. Liga und der Frauen-Bundesliga beschlossen.

Wie der DFB am Mittwoch mitteilte, werde es für die Spielzeit 2020/21 keine Zulassungsverweigerungen aufgrund nicht nachgewiesener wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit geben. Auch in anderen Bereichen der Zulassungsverfahren seien Bedingungen, Auflagen und Sanktionen angepasst oder ausgesetzt worden. Wie schon in der Bundesliga und der 2. Liga durch die Deutsche Fußball Liga (DFL) wird auch der DFB in der 3. Liga und der Frauen-Bundesliga keine Prüfung der Liquiditätssituation vornehmen.

Bereits am vergangenen Freitag hatte der DFB bekannt gegeben, dass ein in Not geratener Verein der 3. Liga, der Regionalliga oder der höchsten beiden Frauenligen im Falle eines Insolvenzverfahrens zumindest in dieser Saison keinen Punktabzug fürchten muss. Gleichzeitig betonte der Verband, dass mit Beginn des Zulassungsverfahrens für die Saison 2021/22 wieder die bisherigen Bestimmungen gelten.