Doublesieger VfL Wolfsburg ist für den FFC Frankfurt mehrere Nummern zu groß. Die Gäste geben sich keine Blöße und behalten ihre weiße Weste.

Der 1. FFC Frankfurt hat in der Frauenfußball-Bundesliga am Sonntagnachmittag gegen den VfL Wolfsburg eine deutliche 0:3 (0:2)-Niederlage einstecken müssen. Die Tore erzielten Fridolina Rolfö (38. Minute), Pernille Harder (42.) sowie Sophia Kleinherne per Eigentor (53.).

Wolfsburg bleibt ungeschlagen

Die Wolfsburgerinnen dominierten von Beginn an. Es dauerte jedoch bis zur 38. Minute, bevor der Doublesieger durch Rolfö in Führung ging. Harder baute diese vor der Halbzeit per Elfmeter noch aus. Das alles ohne Stürmerin Alexandra Popp, die bereits in der 32. Minute verletzt ausgewechselt werden musste.

In der zweiten Hälfte fiel der dritte Gästetreffer unter gütiger Mithilfe von Kleinherne, die den Ball ins eigene Tor lenkte. So gab sich der bislang ungeschlagene Tabellenführer auch in Frankfurt keine Blöße.

FFC im Mittelfeld der Tabelle

Der FFC bleibt in der Tabelle auf Platz fünf stehen. Von den bisher sieben Saisonspielen haben die Frankfurterinnen vier gewonnen und drei verloren.