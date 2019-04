Die FFC-Spielerinnen jubeln in Mönchengladbach.

Die FFC-Spielerinnen jubeln in Mönchengladbach. Bild © Imago

FFC feiert Schützenfest in Gladbach

Beim Tabellenletzten schießt sich der FFC Frankfurt aus der Krise und kommt seinem Saisonziel wieder näher. Nachwuchsspielerin Martinez gelingen drei Tore.

Der FFC Frankfurt hat beim Spiel in Mönchengladbach deutlich mit 9:0 (4:0) gewonnen. Shekiera Martinez traf dreimal (18., 31. und 58. Minute), Geraldine Reuteler gelangen zwei Treffer (61., 88.), auch Laura Feiersinger trug sich doppelt in die Torschützenliste ein (13., 80.). Hinzu kamen ein Treffer von Jackie Groenen (7.) sowie ein Eigentor (68.).

Platz sechs ist wieder greifbar

Nach zuletzt drei Niederlagen und einem Unentschieden in der Liga machten die Frankfurterinnen schnell klar, wer den Platz als Sieger verlassen würde. Zur Halbzeit lag das Team von Trainer Niko Arnautis bereits mit 4:0 vorne. Im zweiten Abschnitt gab es sogar fünf Tore und einen völlig ungefährdeten Sieg.

"Wir haben von Anfang an Druck gemacht und das Spiel sehr ernst genommen", sagte FFC-Manager Siegfried Dietrich dem hr-sport. "Dazu haben wir neun schöne Tore geschossen."

Die drei Punkte bringen die Frankfurterinnen ihrem Ziel Platz sechs wieder näher, bis zum Spiel der Freiburgerinnen am Mittag haben sie diesen Rang in der Tabelle der Frauenfußball-Bundesliga in jedem Fall inne.