Der 1. FFC Frankfurt startet an diesem Freitag seine Winter-Vorbereitung.

Um 16 Uhr bittet Trainer Niko Arnautis die Bundesliga-Fußballerinnen zur ersten Einheit auf dem Kunstrasenplatz am Brentanobad. In der Vorbereitung, die insgesamt fünf Wochen dauert, reisen die Frankfurterinnen zudem für ein Trainingslager nach Portugal an die Algarve. Das erste Pflichtspiel des neuen Jahres steigt am 16. Februar auswärts in Jena.