Spät, aber immerhin: Der FFC Frankfurt konnte in Jena jubeln. Bild © Imago Images

FFC Frankfurt dreht Spiel in Jena

Der 1. FFC Frankfurt ist mit einem Sieg in die Restrunde der Frauenfußball-Bundesliga gestartet. Bei Tabellenschlusslicht Jena taten sich die Hessinnen aber viel schwerer als gedacht.

Der 1. FFC Frankfurt ist am Sonntag nur knapp einer Blamage entgangen. Bei Tabellenschlusslicht FF USV Jena gerieten die Hessinnen zweimal in Rückstand und gewannen die Partie doch noch mit 3:2. Über Tormangel konnten sich die Zuschauer am stürmischen Ernst-Abbe-Sportfeld nicht beklagen.

Lisa Seiler (7.Minute) und Jitka Chlastakova (16.) trafen für die Gastgeberinnen. Sjoeke Nüsken per Foulelfmeter (12.), Laura Störzel unter freundlicher Mithilfe von USV-Torfrau Inga Schuldt (60.) und Geraldine Reuter (79.) drehten das Spiel.