Janina Hechler (weißes Trikot) und der 1. FFC verlieren in Wolfsburg.

Janina Hechler (weißes Trikot) und der 1. FFC verlieren in Wolfsburg. Bild © Imago Images

FFC-Serie reißt in Wolfsburg

Ungewohntes Gefühl für den 1. FFC Frankfurt: Der Frauenfußball-Bundesligist hat am Samstag erstmals seit rund einem halben Jahr wieder verloren. In Wolfsburg gab es so gut wie nichts zu holen.

Frauenfußball-Bundesligist 1. FFC Frankfurt kehrt mit einer deutlichen Niederlage aus Wolfsburg zurück. Die Hessinnen verloren am Samstag ihr Auswärtsspiel beim VfL mit 1:5 (0:3). Für den 1. FFC war es nach zuletzt vier Siegen in Folge die erste Niederlage nach der Corona-Pause – und die erste seit dem 2:3 Mitte Dezember gegen Bayern München.

Für Meister und Tabellenführer Wolfsburg trafen Alexandra Popp (4. Spielminute), Fridolina Rolfö (37.), Svenja Huth (45., 69.) sowie Ewa Pajor (51.). Laura Freigang gelang zwischendurch nur der Ehrentreffer (56.). Am Freitag (19.15 Uhr) empfängt der 1. FFC den MSV Duisburg.

Weitere Informationen VFL WOLFSBURG - 1. FFC FRANKFURT 5:1 (3:0) Wolfsburg: Abt - Blässe, Goeßling, Janssen - Gunnarsdottir, Popp (70. Jakabfi) - Maritz, Harder (62. Engen), Rolfö (62.Dickenmann) - Huth (70.Wolter), Pajor (79. Neto)



Frankfurt: Heaberlin - Hechler, Kleinherne, Störzel, Aschauer - Pawollek, Mauron (66. Panfil) - Nüsken, Freigang, Dunst (75. Feiersinger) - Reuteler (75. Martinez)



Tore: 1:0 Popp (4.), 2:0 Rolfö (37.), 3:0 Huth (45.), 4:0 Pajor (51.), 4:1 Freigang (56.), 5:1 Huth (69.)



Schiedsrichterin: Wildfeuer (Lübeck) Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, Nachrichten, 06.06.20, 15.30 Uhr