Mehr als ein Gerücht: Eintracht Frankfurt und der 1. FFC Frankfurt loten die Möglichkeiten einer weiteren Kooperation aus. FFC-Manager Siegfried Dietrich hofft im hr-heimspiel! auf eine engere Zusammenarbeit.

Eine mögliche Kooperation zwischen Frauenfußball-Bundesligist 1. FFC Frankfurt und Eintracht Frankfurt könnte in absehbarer Zeit konkrete Formen annehmen. "Es ist kein Gerücht. Es gibt ganz seriöse, gute, interessante Gespräche mit der Eintracht", bestätigte FFC-Manager Siegfried Dietrich am Montag im heimspiel! des hr-fernsehens.

Frauen und Männer mit Adler auf der Brust

Demnach würden beiden Seiten gemeinsam über verschiedene Fragen nachdenken: "Welche Kooperationspotenziale könnte es geben? Welche Win-Win-Situationen können entstehen? Wie kann im Herzen von Europa Fußball in jeder Dimension gespielt werden?", zählte der 61-Jährige auf. In der aktuellen Form handele es sich um einen "internen Gedankenaustausch, der er erst einmal gedeihen muss". "Aus dieser Orientierung heraus hoffe ich, dass wir eine mögliche Richtung bekommen – und wie auch immer in Zukunft mit der Eintracht kooperieren können."

Bereits vor knapp drei Monaten hatte es Medienberichte über eine mögliche Fusion gegeben. Ab der Saison 2019/20 könnte unter dem Dach der Eintracht eine finanzstärkere Mannschaft in der Bundesliga auflaufen, hieß es damals. Die Hessinnen wurden insgesamt sieben Mal Deutscher Meister, vier Mal gelang der Triumph in der Champions League.

Ein Geschenk zum Jubiläum?

Der 1. FFC feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Mit insgesamt 20 Titeln gehört er nach wie vor zu den erfolgreichsten Clubs im deutschen Frauenfußball. In den vergangenen Jahren hat Frankfurt allerdings den Anschluss an die Spitze verloren. Mit Teams wie Meister VfL Wolfsburg, Bayern München oder auch dem Vorjahresdritten SC Freiburg haben in der vergangenen Saison gewachsene und wirtschaftlich potente Vereine den Ton angegeben, die nicht nur im Frauenfußball aktiv sind.

"Wir haben zur richtigen Zeit das Richtige gemacht", blickte Dietrich dennoch stolz auf die Frankfurter Erfolgsgeschichte zurück. "Wir haben erkannt, dass der Frauenfußball eine große Chance hat, sich weiterzuentwickeln. Dann haben wir die richtigen Spielerinnen an Land gezogen, Fans und Medien begeistert. Wir haben viel mitentwickelt – auch in Richtung Nationalmannschaft. Darauf dürfen wir uns aber nicht ausruhen. Wir müssen nach Möglichkeiten suchen, wo der Weg eines reinen Frauenfußballvereins in Zukunft hingeht." Eine Fusion mit der Eintracht könnte so eine Möglichkeit sein.