Katrin Rafalski ist als Schiedsrichter-Assistentin bei der Frauenfußball-WM 2023 (20. Juli bis 20. August) in Australien und Neuseeland dabei.

Das gab der Weltverband FIFA am Montag bekannt. Die 40-Jährige aus Baunatal war bereits bei der WM 2019 und bei der EM 2022 in England an der Seitenlinie im Einsatz.