Tuta für Freiburg-Spiel "topfit"

Bei der Eintracht kehrt Innenverteidiger Tuta nach überstandener Knöchelverletzung für das Topspiel beim SC Freiburg (Mittwoch, 20.30 Uhr) in den Frankfurter Kader zurück. "Tuta ist wieder topfit, er trainiert schon seit Freitag, er ist ein Kandidat für die Startelf", sagte Trainer Oliver Glasner auf der Pressekonferenz am Dienstag. Auch wieder dabei ist Top-Stürmer Randal Kolo Muani, der am Wochenende über Unwohlsein geklagt hatte. "Gestern fehlte er noch im Mannschafts-Training, heute war er wieder dabei", so Glasner. Zwei Spieler werden der Eintracht allerdings nicht zur Verfügung stehen: Junior Dina Ebimbe, der mit seiner Verletzung am Syndesmoseband länger fehlen wird, und Luca Pellegrini mit Wadenprobleme. Wer Ebimbe im Spiel in Freiburg auf der rechten Abwehrseite der Eintracht ersetzen wird, wollte Glasner am Dienstag noch nicht verraten.